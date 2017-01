INVITÉ RTL - L'équipe de France de handball, tenante du titre, ouvre son Mondial à domicile contre le Brésil. Claude Onesta, le manager général des "Experts", revient sur l'ambition des Bleus.

11/01/2017

C'est la rencontre France-Brésil (affiche mythique du sport en général) qui donnera le coup d'envoi, mercredi 11 janvier à Paris (20h45), du Mondial-2017 de handball. Les partenaires de Nikola Karabatic ambitionnent de marcher sur les traces des "Costauds", sacrés à domicile il y a seize ans. La recette du succès, cette équipe la connait. Mais il va bien falloir remettre le bleu de chauffe. Avec une ambition : rester les maîtres du monde.



Comment motiver une équipe qui a déjà tout gagné ? "Au bout de trois semaines de préparation, on n'a plus besoin de motiver qui que ce soit : les jeunes qui sont là savent pourquoi ils sont venus", assure sur RTL le manager général des "Experts", Claude Onesta. "On est plus sur des problématiques de concentration : ne pas faire que l'émotion et l'excitation débranchent la partie haute de l'individu", concède-t-il.

Un autre résultat qu'une victoire finale serait-elle un échec ? "C'est toujours difficile de le dire comme cela, mais ce serait de toute manière vécu comme une souffrance et une frustration", répond Claude Onesta, selon qui "jouer à domicile représente un poids plus conséquent à porter sur les épaules".



La force de l'équipe de France, à ses yeux, réside dans le fait qu'elle "combine depuis de nombreuses années la jeunesse et l'expérience".