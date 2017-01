Mondial 2017 de handball : Luka Karabatic est forfait pour la fin de la compétition

Premier coup dur pour l'équipe de France de handball. Le pivot français de 28 ans s'est blessé face au Japon le vendredi 13 janvier et doit déclarer forfait pour le reste de la compétition.

Luka Karabatic face au Japon le vendredi 13 novembre 0217

par Luca Dangréaux publié le 14/01/2017 à 15:29

Luka Karabatic ne fera plus partie du groupe France pour le reste des Mondiaux 2017. Touché à la cheville droite en début de match face au Japon le vendredi 13 janvier, le pivot français a déclaré forfait. Il souffre d'une rupture du ligament. Didier Dinart et Guillaume Gille, sélectionneurs des Bleus, ont rappelé Dika Mem (19 ans, arrière droit de Barcelone) pour pallier l'absence du joueur parisien.



Tout avait pourtant très bien commencé pour l'équipe de France lors de ces Mondiaux 2017 avec deux nettes victoires face au Brésil (31-16) mercredi 11 janvier en ouverture de la compétition et face au Japon le vendredi 13 janvier (31-19). La blessure du frère de Nikola Karabatic est le premier coup dur pour les Bleus et pour cause les choses sérieuses commencent dès le prochain match. Dimanche 15 janvier à Nantes (17h45), ils affrontent la Norvège, 4e lors des Championnats d'Europe de 2016.



Le choix de Dika Mem, qui n'est pas un pivot, peut surprendre, mais Didier Dinart s'en explique :"Adrien Di Panda passera au poste de pivot afin de conserver quatre défenseurs. Dika Mem a fait la préparation d'avant-saison avec nous, il est donc déjà prêt."