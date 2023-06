ÉDITO - Le tour de Belgique féminin annulé faute de signaleurs : "C'est lâche", s'insurge Alba Ventura

Quand le sport féminin passe après le sport masculin. Honte à nos amis belges. Les organisateurs du Tour féminin cycliste viennent d'annuler la course, à seulement une semaine du départ, mercredi prochain. Car la sécurité des coureuses ne peut pas être assurée.

Il manque de signaleurs. Les signaleurs, ce sont ces gens postés aux abords des routes qui signalent le passage de la course et peuvent même interrompre la circulation si cela est nécessaire. Ils sont très précieux, indispensables. Sans eux, pas de course.

Il n'y en a pas assez, notamment pour les deux dernières étapes. Voilà ce qui explique le directeur du Tour de Belgique. Et ça, on s'en aperçoit une semaine avant la course. Ça alors, quel professionnalisme... Non, mais c'est bizarre, parce que le tour masculin de cyclisme qui se tient aux mêmes dates n'a pas ce genre de souci. Non, les bonhommes à bicyclette ont tous les signaleurs qu'il faut à toutes les intersections.



Des problèmes financiers

On n'a pas pensé à faire un appel général à la radio, à la RTBF par exemple. Le bourgmestre ne s'est pas mobilisé plus que ça. Non, parce que les signaleurs sont des bénévoles. En tout cas en France, c'est comme ça que ça marche. Chaque ville où passe le Tour de France recrute des bénévoles et les sponsors. Ils n'ont rien dit, pas de pub. Et pour cause, il semblerait que ce soit plutôt une histoire d'argent.

Des problèmes financiers qui ont conduit l'organisateur à annuler le tour féminin cycliste. Sauf que pour ne pas perdre la face, on invoque la sécurité. C'est moche et c'est lâche. J'ai failli dire : il y en a qui devraient se faire greffer.... mais je l'ai pas dit !

