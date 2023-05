Un cycliste russe partage une photo de lui nu pour montrer ses blessures après une chute

On savait déjà que le cyclisme était un sport très éprouvant, ô combien dangereux, et Gleb Syritsa l'a encore prouvé ce mardi 16 mai. Victime d'une chute lors de l'arrivée de la première étape des Quatre jours de Dunkerque, le Russe de l'équipe Astana-Qazaqstan a partagé une photo impressionnante de ses blessures après la course.

On peut voir le sprinteur, nu dans le bus de son équipe, avec des traces de sang et de grosses éraflures à l'épaule, au coude, à la cuisse ou encore au genou. Visiblement plus de peur que de mal pour le Russe, souriant, le pouce levé. "Gleb Syritsa s'est abimé sur tout le corps mais c'est un combattant fort. Bon rétablissement, Gleb !", a écrit son équipe sur Twitter, en légende de la photo.

Pris dans cette chute à l'arrivée de la première étape des Quatre jours de Dunkerque, le Russe n'a pas pris le départ de la deuxième étape.



