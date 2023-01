DOCUMENT RTL - "Un agresseur part impuni", regrette Sarah Abitbol après le décès de Gilles Beyer

Témoignage très fort dimanche 22 janvier sur RTL dans l'émission On refait le sport : la patineuse Sarah Abitbol a réagi à la mort la semaine dernière de son ancien entraîneur Gilles Beyer des suites d'une maladie à l'âge de 66 ans. En 2020, la Française de 47 ans l'avait accusé dans un livre de viol et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était mineure.

"Ça m'a perturbé" d'apprendre son décès, a confié la médaillé de bronze des Mondiaux de patinage artistique en 2000 avec Stéphane Bernadis. "Je l'ai appris tardivement en soirée, j'étais en répétition pour (le spectacle sur glace, ndlr) Holiday on ice. Derrière, j'ai fait des cauchemars, j'ai très très peu dormi. Il part avant d'être jugé. J'aurais aimé effectivement qu'il y ait un procès. Je suis partagée, j'ai des émotions partagées, mais Dieu en a décidé ainsi".

"Un agresseur part impuni et je pense à toutes les victimes bien sûr aujourd'hui, poursuit Sarah Abitbol. Je continue en tout cas le combat avec mon association, et je vais me battre encore pour ne plus jamais que ça arrive, et pour éviter des crimes sexuels aussi. On a tous une mission sur terre et la mienne c'était peut-être d'aider les autres victimes de violences". Gilles Beyer avait reconnu "des relations intimes" et "inappropriées", lui présentant des "excuses" pour ces faits prescrits.

