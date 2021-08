Le président du CIO Thomas Bach, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike et Anne Hidalgo Crédits : Thomas Bach, Tokyo's governor Yuriko Koike and Paris mayor Anne Hidalgo

Les Jeux olympiques de Tokyo se sont terminés dimanche 8 août après 16 jours d'intenses compétitions puis une cérémonie de clôture d'un peu plus de deux heures. Le relais est transmis à Paris qui accueillera le monde du sport en 2024 avec l'espoir de conditions sanitaires plus propices au partage que celles rencontrées par l'édition 2020, reportée d'un an et disputée quasiment à huis clos en raison de la pandémie.

"Je déclare clos les Jeux de la XXXIIe Olympiade", a solennellement déclaré le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach. Peu auparavant, et conformément à la tradition, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike avait symboliquement remis le drapeau olympique à Bach, qui l'avait lui même transmis ensuite à la maire de Paris Anne Hidalgo.

Après une décennie de préparation, un an de report, des mois d'incertitudes et deux semaines de compétition, les 29es Jeux olympiques d'été se sont refermés là où ils avaient commencé, le 23 juillet dernier, au stade olympique de Tokyo. Ils se seront finalement tenus, presque comme si de rien n'était, malgré les réticences - voire l'opposition - d'une partie de la population japonaise. "Nous l'avons fait ensemble", a lancé Thomas Bach.

Place aux Jeux paralympiques

Au tableau des médailles, les Etats-Unis ont finalement dominé d'un cheveu la Chine, le Japon se classant 3e. Avant la cérémonie de clôture, les Jeux se sont sportivement terminés dimanche pour la France par un chef d'œuvre : en dominant la Russie sous drapeau neutre (30-25), les Bleues du handball se sont offert le premier titre olympique de leur histoire.

La délégation française s'arrête à 33 médailles au Japon, ce qui la place en deçà des espérances - une quarantaine de médailles - mais au même niveau qu'à Rio en termes de titres (10). Le Japon n'en a pour autant par terminé avec un été de sport international. Dès le 24 août, la capitale nipponne accueillera les Jeux paralympiques, qui se tiendront jusqu'au 5 septembre.