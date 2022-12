Formule 1 : Frédéric Vasseur nouveau patron de l’écurie Ferrari

Quinze ans après le départ de Jean Todt c’est à nouveau un Français qui va prendre la tête de l’écurie Ferrari. Frédéric Vasseur, 54 ans, vient en effet d’être nommé par la Scuderia pour succéder à Mattia Binotto qui a démissionné de ses fonctions le 29 novembre dernier après quatre saisons à la tête de l'équipe.

Diplômé de l’Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, Frédéric Vasseur a par le passé créé l’écurie ASM qui avait notamment permis à Romain Grosjean et Lewis Hamilton de faire leur début en Formule 3. Puis en 2004, il a créé l’écurie ART Grand Prix où Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont illustrés

Ancien directeur de la compétition de Renault F1 de 2016 à 2017 il avait été nommé directeur de l’écurie Sauber en juillet 2017 jusqu’à ce jour permettant notamment à Charles Leclerc et plus récemment à Guanyu Zhou de faire leur début en F1

