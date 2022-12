Formule 1 : il y aura six courses Sprint en 2023

C’est dans un communiqué paru ce mercredi 7 décembre 2022 que la Formule 1 a annoncé les six Grand Prix de la saison 2023 qui accueilleront les courses Sprint du samedi, courses Sprint qui détermineront les grilles de départ des courses du dimanche.

La première est programmée lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le 29 avril, suivront celles du GP d’Autriche (1er juillet), du GP de Belgique (29 juillet), du GP du Qatar (7 octobre), du GP des Etats-Unis (21 octobre) et du GP du Brésil le 4 novembre.

« Nous avons vu une réaction extrêmement positive au cours des deux premières années de son fonctionnement et nous avons hâte d’apporter encore plus d’action aux fans avec six événements l’année prochaine, y compris notre premier Sprint à Austin. » a déclaré le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

Les courses Sprint avaient été introduites lors de la saison 2021 aux Grand Prix de Grande-Bretagne, d’Italie et du Brésil puis la saison suivante aux Grand Prix d’Emilie-Romagne, d’Autriche et du Brésil.

Pour ces week-ends comprenant des courses Sprint, la séance d’essais qualificatifs qui détermine la grille de départ pour la course sprint se déroule le vendredi après-midi. C’est le samedi après une deuxième séance libre que se dispute la course Sprint longue de 100 km pour une durée d’environ 30 minutes et qui détermine la grille de départ de la traditionnelle course du dimanche.



