Déconfinement : promotions, trafic... ce qu'il faut savoir sur les réservations SNCF

publié le 03/05/2021 à 12:05

Ce lundi 3 mai marque le top départ de la première phase de déconfinement : plus besoin d'attestation pour se déplacer, mais surtout, les voyages inter-régionaux sont de nouveau autorisés sans motifs impérieux. Pour cette occasion, la SNCF a adapté son offre.

Avec le retour des beaux jours et l'arrivée des jours fériés, les velléités de séjours au vert ou à la mer se font nombreuses. C'est pourquoi dès ce lundi, l'offre des TGV va remonter progressivement, avec 8 trains sur 10 d'ici la fin de la semaine : 900 TGV vont circuler ce week-end pour pour un trafic de l’ordre de 350.000 passagers.

La SNCF assure qu'elle va également renforcer son programme de transport notamment pour les ponts du mois de mai. La Provence, la Côte d’Azur, le Languedoc, la Bretagne et tout le Sud-Ouest sont très demandés. Et même si les réservations sont en recul par rapport à l'année dernière, elles se font en fait de plus en plus tard.

Des billets moins chers

Renforcer le trafic n'est pas la seule mesure prise par la SNCF. La société de transport ferroviaire a également annoncé la mise en vente de billets de trains à petits prix en vue de l'été prochain. Jusqu'au 19 mai, 5 millions de billets sont disponibles au prix maximum de 39 euros pour tous les voyages TGV Inoui, Ouigo et Intercités entre le 4 mai et le 29 août 2021. Pour les moins de 12 ans, les billets sont proposés au prix unique de 8 euros, et ce, sans limitation du nombre de billets.

Autre offre promotionnelle, celle baptisée "Un mercredi oh oui !" qui sera lancée mercredi 5 mai. Le principe : chaque mercredi, des billets seront mis en vente à prix réduits pour le week-end suivant. L'objectif est de répondre à la demande qui, depuis la crise sanitaire, se manifeste au dernier moment.

À noter : tous les billets destinés à un voyage entre le 10 mai et le 29 août sont échangeables et remboursables jusqu'à J-3 avant le départ. Quant à ceux concernant des déplacements jusqu'à la fin de semaine, le 9 mai, ils sont échangeables et remboursables jusqu'au dernier moment.