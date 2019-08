Formule 2 : un pilote français se tue sur le circuit de Spa

publié le 31/08/2019 à 19:36

Le monde de l’automobile pleure un de ses jeunes champions. Le jeune pilote français de Formule 2 Antoine Hubert est mort dans un accident survenu lors du deuxième tour d'une course qui se disputait ce samedi 31 août sur le circuit de Spa, en Belgique.

Au sortir du Raidillon, sa monoplace est sortie de la piste et a percuté les pneus qui l’ont renvoyé sur le circuit. C’est à ce moment là qu’il a été percuté par la voiture de l’Américain Juan Manuel Correa. Anthoine Hubert est mort des suites de ses blessures alors que Correa a été emmené à l’hôpital victime de fractures aux jambes.

La course a été immédiatement arrêtée et l'épreuve annulée. Anthoine Hubert évoluait en Formule 2 depuis cette saison au sein de l’écurie Arden International Membre de la Renault Sport Académie. Le jeune pilote originaire de Lyon avait remporté le GP de Monaco de F2 en mai dernier et le GP de France de F2 au Castellet en juin. L’an passé il avait été sacré champion de GP3 Séries à Abu Dhabi.