publié le 20/05/2019 à 21:20

C’est ce lundi 20 mai 2019 à Rouen que Philippe Croizon a dévoilé le buggy mais aussi et surtout l’équipage qui sera au volant, à savoir ces deux fils : Jérémy et Grégory. "Lorsque j’ai participé au Dakar il y a deux ans, ils m’ont tendu la perche en me disant que ce serait bien de recommencer, mais en famille. Aujourd’hui, voilà la réponse", explique-t-il.



Philippe Croizon qui s’était fait un nom en traversant la Manche puis en reliant les cinq continents à la nage avait terminé à la 48e place (sur 105 participants) du Dakar 2017 sur un buggy spécialement aménagé. "Maintenant, place à mes fils même si je pense que je vais avoir plus de stress que lorsque j’étais au volant, dit-il. Lors des essais que nous venons de faire sur un rallye tout terrain, c’était une torture monstrueuse. J’ai eu mal au ventre en les voyant partir en spéciale… alors sur le Dakar".

"Cette fois, nous allons relever ce défi en famille puisque notre père sera le team manager de l’équipage 'Les Frères Croizon'", raconte Jérémy, triathlète amateur. Il poursuit : "Vivre cette expérience du Dakar en famille va être une grande aventure humaine remplie de partage, d’entraide et de solidarité. Je veux que l’on puisse se dire 'nous l'avons fait'".

Départ en Arabie Saoudite

"Participer à ce Dakar 2020 accompagné de mon frère sera une immense fierté. Je veux prouver aux autres qu’à force de courage et de travail, chacun peut réaliser de grandes choses", ajoute Grégory.



C’est sur un Buggy deux places "SSV Scorpion" d’à peine 800 kg que les Frères Croizon s’engageront sur le Dakar 2020 dont le départ sera donné pour la première fois en Arabie Saoudite.