Dakar 2020 : Mike Horn défend sa participation au rallye face aux critiques

publié le 08/01/2020 à 14:30

Mike Horn est sur tous les fronts. Cet aventurier des temps modernes n'en finit pas de sillonner le globe à la recherche de sensations fortes, mais aussi dans l'optique de sensibiliser à la préservation de l'environnement. Mais en ce début 2020, le Sud-Africain est la cible de plusieurs critiques à cause de sa participation au rallye Dakar, en tant que copilote de Cyril Despres.

Néanmoins, Mike Horn ne s'en laisse pas compter et répond aux critiques. "Cela ne va pas changer ma manière de vivre et la manière dont j'ai envie de vivre. Je n'ai pas besoin de me justifier, mais j'essaye aussi à travers ces reproches d'éduquer", rétorque l'aventurier, cité par franceinfo. Ainsi, il insiste sur sa présence à bord d'un véhicule SSV, qui consomme moins de carburants que les autres moteurs.

"Je sais ce que je fais. J'ai fait plus de 40 projets environnementaux. J'ai contribué à faire planter plus de 6 millions d'arbres en Amazonie. Ceux qui me critiquent doivent aussi faire ce que je fais et après seulement on peut parler", a aussi répondu Mike Horn à ses détracteurs.