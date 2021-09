Cyclisme : le Français Julian Alaphilippe champion du monde pour une 2e fois consécutive

Cela n'était jamais arrivé qu'un Français remporte deux championnats du monde. C'est désormais chose faite. Couronné en 2020, Julian Alaphilippe s'est de nouveau imposé ce dimanche 26 septembre à Louvain, en Belgique. Une victoire en solitaire après avoir lancé une attaque décisive 17 kilomètres avant l'arrivée.

Le coureur a fini la course une trentaine de secondes avant son dauphin, le Néerlandais Dylan van Baarle. Vainqueur de la première étape et maillot jaune du Tour de France au début de l'été, Alaphilippe a enlevé sa quatrième victoire de la saison.



Tout au long de la course, une foule immense a soutenu les coureurs avant de célébrer ce nouveau succès français. La déception est particulièrement grande pour l'équipe de Belgique, qui n'obtient donc aucune médaille dans ce championnat du monde.