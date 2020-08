publié le 06/08/2020 à 10:43

L'état de santé du coureur, Fabio Jakobsen, victime d'une terrible chute mercredi 5 août s'est stabilisé. D'après ses médecins, le cycliste qui est tombé sur la ligne d'arrivée à Katowice de la première étape du Tour de Pologne, a été placé dans le coma.

"Le patient a été transporté dans un état grave, il a été placé dans le coma. Son état s'est stabilisé. Le cycliste a de multiples blessures à la tête et à la poitrine", a déclaré Pawel Gruenpeter, neurologue de l'hôpital de Sosnowiec où a été transporté le coureur.

Le médecin a ajouté qu'un "scanner a été effectué et le cerveau ne semble pas avoir été endommagé... Les principales blessures se situent au niveau du visage. Heureusement, les yeux n'ont pas été touchés. Son état est grave mais stable", a ajouté le médecin, avant de conclure : "aujourd'hui, nous allons essayer de le sortir du coma".

Un comportement dangereux

Jakobsen a été tassé peu avant la ligne d'arrivée par son compatriote Dylan Groenewegen dans un sprint à pleine vitesse, en faux-plat descendant, et a été projeté par-dessus les barrières. En outre, quelques mètres avant l'arrivée, ce dernier s'est déporté sur la droite et a gêné avec son coude Jakobsen, qui s'est envolé dans les barrières et a fait un "soleil". Il a heurté de plein fouet un juge de course qui se trouvait à hauteur de la ligne, derrière une barrière.

Groenewegen, qui est le premier à avoir franchi la ligne, a été disqualifié par le jury des commissaires. L'Union cycliste internationale (UCI) a condamné "fermement le comportement dangereux" de Groenewegen qu'elle a jugé "inacceptable" et a déclaré saisir la commission disciplinaire "pour demander des sanctions à la mesure de la gravité des faits".

Selon les résultats officiels publiés sur le site de la course, Jakobsen a été déclaré vainqueur de cette étape de 198 kilomètres après la disqualification de Groenewegen.