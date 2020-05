Cyclisme : la championne Eva Mottet est décédée à 25 ans

publié le 05/05/2020 à 10:03

C'est une triste nouvelle dans l'univers du cyclisme français. Eva Mottet, espoir du cyclisme féminin en junior, fille de Charly Mottet, grand coureur des années 80, est décédée le 1er mai à 25 ans. L'information a été dévoilée par le site d'informations Le Dérailleur pour lequel Eva Mottet écrivait régulièrement sur le cyclisme féminin.

"Souvent, j’entends des gens ressasser cette réplique 'ce sont les meilleurs qui partent les premiers'. Aujourd’hui, je viens saluer une dernière fois mon amie Eva Mottet (...) C’était un véritable honneur, une championne qui s’investit dans notre équipe, qui partage, qui rayonne et a apporté énormément de soutien en coulisse pour le développement du cyclisme féminin sur le site. Échanger, partager, écouter étaient des vocations pour toi", démarre le post qui lui rend hommage sur les réseaux sociaux du Dérailleur.

"Nous garderons le souvenir d’une compétitrice, d’une championne bien sûr, mais c’est ton sourire qui restera éternel à nos yeux", poursuit le texte.

En 2012, Eva Mottet s'était classée 4e du contre la montre du championnat d'Europe junior et espoirs à Goes aux Pays-Bas. Elle est victime d'une lourde chute, trois jours après le championnat du monde junior à Valkenburg (Pays-Bas) où elle termine 6e. Eva Mottet met un terme à carrière et se reconvertie en tant que praticienne en massage à Sallanches en Haute-Savoie, explique France Bleu Haute-Savoie.