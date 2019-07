Tour de France : André Darrigade, le sprinteur que l'on voyait tout le temps

publié le 15/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"La ville d'Albi a vu passer le Tour à 12 reprises, rappelle l'écrivain à l'occasion de la 10e étape Saint-Flour - Albi, lundi 15 juillet. La dernière fois, c'était en 2013, c'était au sprint et ce fut Peter Sagan. La première fois, c'était en 1953, c'était au sprint et ce fut André Darrigade. Le futur champion du monde signe ce jour-là la première de ses 22 victoires d'étape sur la Grande Boucle".

"22 victoires au sprint : seul Mark Cavendish fait mieux avec 30 victoires, énonce Laborde. Mais il y a une différence fondamentale entre Cavendish et Darrigade. Cavendish, on ne le voit pas de la journée, il roule caché, protégé, et ne sort qu'aux 300 derniers mètres. Darrigade, on ne voit que lui, tout le temps. Il participe volontiers à l'échappée du matin, travaille pour son leader Jacques Anquetil et, le boulot fini, il trouve encore la force de sprinter et de gagner".