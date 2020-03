Coronavirus : la Fédération française de cyclisme appelle à arrêter le vélo

publié le 20/03/2020 à 00:03

Dans un communiqué publié ce jeudi 19 mars sur son site, la Fédération française de cyclisme demande aux Français de proscrire la pratique du sport. Elle estime qu'elle n'est pas compatible avec les conditions prévues par le gouvernement lors de la période de confinement.

Se basant sur le décret du Premier ministre, qui invite à faire des "déplacements brefs, à proximité du domicile" et de manière individuelle, la Fédération estime donc que la pratique du vélo doit être interdite pour tous. "Ces conditions de proximité et de temps court sont antinomiques avec les notions d’entraînement du sport cycliste basées sur des notions de distance et de temps long. Toute pratique du sport cycliste, même individuelle, doit donc être momentanément proscrite", peut-on lire dans ce communiqué.

En outre, la Fédération appelle à la "responsabilité de chacun d’appliquer strictement ces mesures dans une période aussi difficile pour la nation tout entière, afin de tout mettre en œuvre pour sortir vainqueur du combat contre la propagation de ce virus".