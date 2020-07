Cyclisme : Chris Froome va quitter l'équipe Ineos

et AFP

publié le 09/07/2020 à 11:28

"L'équipe Ineos confirme que le contrat de Chris Froome ne sera pas prolongé, donc après 10 très bonnes années, cette saison sera la dernière de Chris avec l'équipe", écrit Ineos sur Twitter.

Le coureur britannique, quatre fois vainqueur du Tour de France, pourra toutefois participer à la compétition cette année sous le maillot Ineos, si son équipe choisit de le retenir. Mais cette dernière peut compter sur d'autres leaders en son sein, à commencer par Geraint Thomas, qui a remporté la Grande Boucle en 2018 et Egan Bernal, vainqueur en 2019.

"Chris souhaite légitimement avoir seul un rôle de leader (au sein de l'équipe, ndlr), ce qui est quelque chose que nous ne pouvons pas lui garantir", explique Ineos dans un communiqué. Et d'ajouter que ce départ "va donner l'opportunité à d'autres membres de l'équipe" de se voir confier le rôle de numéro 1.

Chris Froome, 35 ans, a passé 10 ans dans l'équipe britannique, nommée Sky jusqu'en 2019 et dont il a été la principale tête d'affiche, remportant quatre fois le Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) et les deux autres Grands Tours, la Vuelta (2011, 2017) et le Giro en 2018.