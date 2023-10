Coupe du monde de rugby : "On peut s'inquiéter de la santé d'Antoine Dupont," estime Olivier Magne

La peur. L'attente. Et le soulagement. Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, sera bien sur la pelouse du Stade de France, ce dimanche soir, pour affronter les Springboks. "Un gros morceau" pour les hommes de Fabien Galthié, estime notre consultant rugby et ex-international, Olivier Magne.

Pour ce quart de finale de la Coupe du monde de rugby, le demi de mêlée portera un casque après avoir été victime d'une fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie, à Marseille. Une opération dans le plus grand secret et en pleine nuit le 22 septembre dernier et le revoilà apte à jouer trois semaines plus tard. "Ce n'est pas évident de reprendre dans un contexte aussi difficile, dans un match où il y aura beaucoup de pression avec un engagement féroce. On peut s'inquiéter de sa santé", fait savoir Olivier Magne.

Et de poursuivre : "Pour l'avoir porté pendant de nombreuses années, le casque vous protège des coupures, des éraflures notamment sur les oreilles, sur le cuir chevelu. Mais cela ne protège pas de la blessure qu'a eu Antoine Dupont." Et de poursuivre : "Il a reçu l'aval du staff médical et de son chirurgien. On fait confiance au médical", conclut-il, pas complètement rassuré.

Reste maintenant à savoir si le meilleur joueur du monde sera ciblé par les Springboks dès les premières minutes. Réponse de Brian Liebenberg, natif d'Afrique du Sud et ex-international avec les Bleus : "Je ne pense pas [...] Si les Sud-Africains le visent uniquement, ce ne sera pas une bonne entame de match pour eux. Il faut prendre l'équipe de France dans sa globalité et non pas un seul joueur."