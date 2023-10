Coupe du monde de rugby : 81% des Français pronostiquent une victoire du XV de France contre l'Afrique du Sud

51% des Français s’intéressent désormais au rugby, soit 8 points de plus qu’avant la Coupe du monde. Cela s’explique d’abord par une compétition largement perçue comme bien organisée (79%) et spectaculaire (63%) ainsi que par l’ambiance des stades (67%), mais aussi par les performances du XV de France : 65% des amateurs de rugby jugent que les Bleus sont l’équipe la plus impressionnante depuis le début de la compétition.



Quand aux pronostics pour le quart de finale de dimanche 15 octobre (21h) au Stade de France face à l'Afrique du Sud, ils sont largement en faveur des hommes de Fabien Galthié, avec un Antoine Dupont titulaire au coup d'envoi : 81% des Français et 88% des amateurs de rugby pronostiquent une victoire des Bleus face aux Springboks.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2023 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 513 amateurs de rugby.