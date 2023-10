Antoine Dupont : dans les coulisses de son opération réalisée dans le plus grand secret

Antoine Dupont sera-t-il sur le terrain dimanche 15 octobre pour le quart de finale du Mondial de rugby face à l'Afrique du Sud ? Réponse demain. Le joueur est en tout cas "à 100% de ses capacités", selon l’entraîneur des avants du XV de France.

Et trois semaines jour pour jour après sa fracture de la mâchoire, on en sait un peu plus sur les conditions de l'opération du demi de mêlée à Toulouse le 22 septembre dernier. Une intervention qui s'est déroulée en pleine nuit dans le plus grand secret.

Le scanner passé la veille à Aix-en-Provence était clair : double fracture maxillo-zygomatique. Le professeur Frédéric Lauwers, celui que l’on surnomme à Toulouse le professeur des gueules cassées, a proposé à Antoine Dupont de les réduire en fixant deux petites plaques de métal sous sa pommette. Dans le service de chirurgie faciale, la réception débordait déjà d’appels de journalistes en mal d’information.

Il est alors décidé, avec l’accord du directeur du CHU, de réactiver une salle d’opération. À 23h, tout le personnel était parti et les couloirs étaient déserts lorsque le praticien a opéré, assisté de deux collaboratrices, et bien sûr d’un anesthésiste placé dans la confidence. Aucun autre membre du service n’avait reçu l’information. Une opération accompagnée d’une discrétion absolue digne de celle réservée à un chef d’État. Dans ce cas, c’était un chef de meute, celle du XV de France.

