Le 21 septembre à Marseille, Antoine Dupont, le Zidane du rugby, sortait sur blessure lors du match contre la Namibie. Opéré d'une fracture du plancher orbital dès le lendemain à Toulouse, le capitaine des Bleus vient de retrouver son équipe et devrait recommencer progressivement l'entrainement.

Antoine Dupont a été autorisé à reprendre une "activité physique progressive dirigée". Concrètement, cela signifie qu'il va reprendre un entraînement léger, avec des footings et du vélo. "Après, en fonction des symptômes et du réveil des douleurs ou non, il pourra mettre de l'intensité sur à peu près une semaine", décrypte Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du XV de France (2011-2015) et ancien médecin de l'OM et du RC Toulon.

Si l'on se base sur un scénario optimiste et un retour d'Antoine Dupont en quart de finale, son entraînement est construit sur un calendrier inversé : "Ça veut dire que la semaine avant le match, il va pouvoir reprendre les contacts. Ils ont donc une fenêtre de 15 jours de travail physique sans contact, avec d'autres exercices, de placement ou tactiques", précise le médecin.

Antoine Dupont, une cible de choix pour les sud-africains ?

Jean-Baptiste Grisoli balaie toutefois un retour vendredi, contre l'Italie : "Ça serait de l'inconscience ! Personne ne prendra le risque de le faire jouer contre l'Italie." Le professionnel de santé explique qu'il y a toujours un risque, l'os de la mâchoire ne commençant à se consolider qu'à partir de quatre semaines.

"Bien que ce ne soit pas la zone la plus impactée au rugby, le risque est qu'il se refasse une fracture et qu'il doive subir une nouvelle opération", ajoute-t-il. S'il est présent contre l'Afrique du Sud pour les quarts de finale, Antoine Dupont pourrait également devenir une cible parfaite pour ses adversaires.

"Le cibler au visage va être compliqué car c'est une zone interdite, mais ils vont cibler le joueur", pense Jean-Baptiste Grisoli. "Mais il était déjà ciblé ! Aujourd'hui le meilleur joueur du monde dans une équipe à un poste stratégique, il est ciblé." Le médecin est plus inquiet pour les ressentis du capitaine des Bleus le jour J : "Même s'il se dit être à 100%, il aura forcément un peu d'appréhension à exposer son visage."