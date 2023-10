Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont titulaire pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud

Fin du suspense, Antoine Dupont sera bien titulaire avec le XV de France pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud ce dimanche 15 septembre. Le Toulousain retrouvera sa place de capitaine, trois semaines après sa blessure contre la Namibie et son opération d'une fracture maxillo-zygomatique. Le reste de la composition, dévoilée vendredi 13 octobre, ne change pas par rapport à l'équipe qui avait largement dominé l'Italie (60-7) lors de la dernière journée de la phase de groupe.

Antoine Dupont a engagé une course contre-la-montre pour être opérationnel à temps. De retour dans le groupe, et après avoir obtenu lundi un avis favorable de son chirurgien, il a participé aux entraînements avec contacts des Bleus mardi et mercredi. Un peu plus de trois semaines après sa blessure, Dupont sera donc titulaire pour le choc tellurique face aux Springboks champions du monde en titre.

Le XV de départ face à l'Afrique du Sud : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille

Remplaçants: Bourgarit, Wardi, Aldegheri, R. Taofifenua, Cros, Macalou, Lucu, Moefana



