France-Nouvelle-Zélande 2011 : cruelle défaite face aux All Blacks en finale du mondial

Une défaite cruelle d'un petit point. Le 23 octobre 2011, le XV de France s’incline à l’Eden Park d’Auckland face aux All Blacks, 8 à 7, en finale du mondial. Un match au goût amer marqué par l’arbitrage de Graig Joubert, accusé par certains joueurs et supporters d’avoir "volé" les Bleus.

Ce jour-là, 15,4 millions de Français sont devant leur poste, avec une pointe à 18 millions dans les dernières minutes de la rencontre. De cette finale de 2011, il reste notamment une image : l’acte de défiance de Thierry Dusautoir et ses coéquipiers lors du haka des Néo-Zélandais.

Les Bleus forment un V et avancent vers leurs adversaires. La France sera d’ailleurs sanctionnée d'une amende de 2.880 euros pour avoir franchi la ligne médiane du terrain.

Pas d'exploit

Dominés en première mi-temps, les joueurs de Marc Lièvremont prennent le dessus en seconde période, avec notamment un essai marqué par Dusautoir à la 47e minute. Mais ce sera insuffisant. Pas d’exploit. Après 1987 (déjà contre les All Blacks) et 1999 (défaite face à l'Australie), les Bleus échouent pour la troisième fois en finale de la Coupe du monde de rugby.

"C'était la fin d’une aventure sous le maillot bleu pour beaucoup d’entre nous. C’était la dernière compétition majeure. On voulait essayer de finir sur une note positive. Et pas subir le choix des Blacks de débuter le match, on l’avait fait en 2007 avec ce maillot bleu blanc rouge", raconte Damien Traille, ancien joueur sélectionné 86 fois en équipe de France de rugby.



"On voulait marquer aussi notre territoire en faisant notre petit haka à nous. Notre empreinte sur ce match. L'idée est venue de faire ce V, à la fois tête de flèche et le V de la victoire", ajoute Julien Bonnaire, 75 sélections.



