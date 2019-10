et AFP

publié le 03/10/2019 à 15:14

Le rythme s'accélère pour le XV de France au Japon. Au lendemain de la victoire bonifiée mais laborieuse face aux États-Unis (33-9), la composition de l'équipe qui débutera face aux Tonga a déjà été communiquée. Jacques Brunel a décidé de titulariser Baptiste Serin plutôt qu'Antoine Dupont pour former la charnière avec Romain Ntamack ; le capitaine Guilhem Guirado ne débutera pas. C'est Jefferson Poirot qui portera le brassard.

Pour ce troisième match, programmé dimanche 6 octobre à 9h45 heure française, 11 changements ont été effectués. Les quatre joueurs reconduits après les USA quatre jours plus tôt sont Camille Chat, préféré au talonnage à Guirado, le deuxième ligne Paul Gabrillagues, l'ailier Alivereti Raka et le centre Sofiane Guitoune.

Serin, lui, se voit enfin offrir une chance d'entrée : passé de numéro 2 à numéro 3 au poste de demi de mêlée depuis le début de la Coupe du Monde au Japon, le Toulonnais a été préféré à Antoine Dupont, qui formait la charnière avec Romain Ntamack contre l'Argentine en ouverture (23-21).

10 joueurs titulaires contre les Argentins

Son excellente entrée en jeu face aux Américains en remplacement de Maxime Machenaud, a visiblement poussé le sélectionneur à lui redonner sa chance d'entrée pour la première fois depuis novembre 2018 et une défaite contre les Fidji au Stade de France (21-14). Serin a dynamisé le jeu des Bleus et inscrit le quatrième essai.

Le quintet Serin, Chat, Gabrillagues, Raka, Guitoune sera accompagné de 10 joueurs titulaires contre les Argentins avant d'être ménagés, sur le banc ou hors groupe, face aux États-Unis. Ainsi, Rabah Slimani et Poirot épauleront Chat en première ligne, Sébastien Vahaamahina formera l'attelage un cran plus haut avec Gabrillagues. La 3e ligne sera composée de Grégory Alldritt, Charles Ollivon et Wenceslas Lauret.

Derrière, outre Ntamack, l'encadrement a rappelé Virimi Vakatawa au centre, Damian Penaud sur une aile et Maxime Médard à l'arrière. Après deux journées, l'Angleterre domine la poule C avec 10 points devant la France (9), l'Argentine (6), les Tonga et les USA (0). Les Bleus termineront la phase de poules samedi 12 octobre (10h15) face aux Anglais.

Le XV de France face aux Tongas :

Médard - Penaud, Vakatawa, Guitoune, Raka - (o) Ntamack, (m) Serin - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Chat, Poirot (cap)



Les remplaçants n'ont pas été communiqués par la Fédération. Ils seront connus vendredi 4 octobre.