Coupe du monde de rugby : ce que l'on sait de la blessure d'Antoine Dupont

Les quatorze essais inscrits par les Bleus face à la Namibie lors de leur troisième rencontre dans cette Coupe du monde semble désormais secondaires, après la sortie sur blessure d'Antoine Dupont, capitaine et pilier de l'équipe de France.

Sorti en pleurs du terrain à la 46e minute, Antoine Dupont a été conduit à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Il est touché à la mâchoire, au niveau du plancher orbital, bien que le diagnostic ne soit à cette heure pas encore arrêté. Toujours en observation, il a été rejoint par sa compagne. Un médecin évoquait, dans le meilleur des cas, cinq à six semaines d'indisponibilité.

"Sur les images, on voit Antoine Dupont qui se tient la joue. On sait que c'est un garçon qui est très dur au mal et très vite on le voit se plaindre", explique Olivier Magne, ancien joueur et consultant de RTL, qui a revisionné la séquence. "Si la fracture du plancher orbital est avérée, ça sera un très gros coup de massue sur la tête des Français...", poursuit-il.



Dupont, un joueur difficile à remplacer

Lors de la conférence de presse d'après-match, Fabien Galthié s'est justifié sur son choix de faire jouer Antoine Dupont après la mi-temps, au lieu de le préserver pour les prochains matchs : "On ne peut pas sortir tous les joueurs à la mi-temps", a répondu l'entraîneur du XV de France. "Le but était de jouer ce match, prendre du temps de jeu et de ne pas rester inactif pendant un mois", a ajouté le sélectionneur.

Le vice-capitaine de l'équipe, Charles Ollivon a confirmé ce besoin de jouer : "C'est important ! C'est même capital". Mais la véritable question que les amateurs de rugby se posent : comment désormais exister dans la compétition sans sa pièce maîtresse, si Antoine Dupont devait définitivement s'effacer ?

"Quand on connait les qualités d'Antoine, offensivement, défensivement, de leader dans l'équipe, c'est un joueur très important", confirme Melvin Jaminet, arrière du XV de France avant d'ajouter : "C'est très compliqué de le remplacer mais aucun joueur n'est irremplaçable".