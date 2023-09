Coupe du monde de rugby : "Je suis très inquiet pour Antoine Dupont", confie Olivier Magne

Les images ne laissent rien présager de bon. Lors du match contre la Namibie, remporté largement par les Français (96-0), le capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont a été contraint de sortir du terrain, après avoir reçu un énorme coup de tête à la mâchoire lors d'un plaquage par un joueur namibien à la 46e minute.

Le demi de mêlée est sorti en larmes du terrain. Antoine Dupont pourrait souffrir d'une fissure ou d'une fracture de la mâchoire. C'est en tout cas ce que suspecte Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France. "Sur les images, on voit Antoine Dupont qui se tient la joue. On sait que c'est un garçon qui est très dur au mal et très vite on le voit se plaindre", explique l'ancien joueur et consultant de RTL Olivier Magne.

"Il a les mains sur la tête, en pleurs, donc ce n'est pas un simple choc qui le fait s'arrêter, bien au contraire", s'inquiète le consultant. "Si la fracture du plancher orbital est avérée, ça sera un très gros coup de massue sur la tête des Français... Je suis très inquiet pour Antoine Dupont". Des précisions complémentaires sont encore attendues sur le diagnostic mais on parle d'ores et déjà potentiellement de plusieurs semaines d'indisponibilité pour Antoine Dupont.

