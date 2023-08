Coupe du monde de basket : "Tout le monde doit se remettre en question", fustige Nicolas Batum

L'équipe de France de basket a vécu un véritable naufrage dans la soirée du dimanche 27 août. Les Bleus se présentaient pourtant au Mondial à Djakarta comme des candidats crédibles à la victoire, mais ils ont été éliminés dès le premier tour après une deuxième défaite en phase de poules, contre la Lettonie (88-86). Une grosse désillusion à moins d'un an des Jeux olympiques à Paris.

"Tout le monde doit se remettre en question. Joueurs, coach, fédération, même là-haut, tout le monde doit se remettre en question sur ce qu'il s'est passé cet été", a réagi Nicolas Batum à l'issue de la défaite contre la Lettonie devant les caméras de beIN Sports. "J'ai loupé des étés mais j'ai tout fait pour ce putain de maillot".

Le capitaine des Bleus appelle à se remotiver pour l'année prochaine. "Ça fait des années qu'on met quelque chose en place, on pouvait être champions du monde. Il reste un an avec cette équipe, on a besoin de tout le monde à Paris. On a besoin des meilleures conditions, on a besoin de tout le monde. J'en ai rien à foutre de ce qui est politique ou je ne sais pas quoi, il nous faut la meilleure équipe de France possible", lance-t-il avant d'exprimer sa déception : "J'ai foiré ma dernière Coupe du monde et ça me fait vraiment chier".

