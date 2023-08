NBA : le Français Tony Parker officiellement intronisé au "Hall of Fame"

Consécration pour Tony Parker. L'ancien meneur de jeu des Spurs de San Antonio est devenu, dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, le premier joueur français à intégrer le "Hall of Fame", le Panthéon du basket mondial, là où sont intronisées les plus grandes légendes de la balle orange. La cérémonie, qui a lieu tous les ans, s'est déroulée à Springfield (Massachusetts).

Arrivé en NBA en 2001, à l'âge de 19 ans, le Français aura passé 18 saisons de l'autre côté de l'Atlantique, dont 17 avec la franchise des Spurs de San Antonio. Au sein de cette équipe, Parker a remporté quatre fois la NBA et a été choisi à six reprises pour apparaître au All-Star Game. Après un résumé en images de sa carrière qui lui a fait monter les larmes aux yeux, Tony Parker s'est lancé dans un discours, qu'il a préparé pendant de nombreuses semaines.

"Je voulais rêver grand. Je voulais aller en NBA et être le premier meneur européen à s'y imposer. Quand vous parlez de vos rêves à quelqu'un et qu'il ne se moque pas de vous, c'est que vous ne rêvez pas assez grand", a expliqué le Français, élu meilleur joueur des NBA Finals en 2007. "Quand j'étais en France, on me disait toujours 'tu es trop petit, trop frêle, tu n'y arriveras pas'. Maintenant, c'est moi qui rigole", a confié l'ancien basketteur.

Moment très spécial pour "TP"

Très heureux d'entrer au "Hall of Fame", Tony Parker a invité une centaine de personnes à une fête privée dans sa villa de San Antonio en milieu de semaine. Thierry Henry y était notamment convié. Présent également à la cérémonie, 'Titi' a été salué par le basketteur. "Tu es mon grand frère. Tu as toujours été là pour moi", a salué Parker.

Comme le Français, l'Allemand Dirk Nowitzki et l'Espagnol Pau Gasol, ancien partenaire de Parker à San Antonio, font aussi partie de cette cuvée 2023. L'émotion était particulière pour le Français qui a vu son coach de toujours, Gregg Popovich, entrer également cette nuit au Panthéon du basket.

"Il a toujours été un battant et ce que j'aime chez lui, c'est que quand j'allais trop loin, il n'hésitait pas à me le dire. Il savait communiquer. C'est quelqu'un d'intelligent. Il est spécial pour moi", a assuré l'entraîneur au sujet de son ancien joueur. Prochain objectif pour le coach ? Emmener le jeune prodige français Victor Wembanyama vers les sommets, comme il l'a déjà fait avec Tony Parker.

