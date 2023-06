Basket : les Bleues décrochent le bronze à l'Euro

Elles étaient venues pour l'or, elles repartent avec le bronze. Victorieuses de la Hongrie (82-68) dimanche dans le match pour la troisième place de l'Euro grâce à un sursaut d'orgueil, les basketteuses françaises rentrent de Ljubljana avec une médaille. Les Bleues poursuivent certes la belle série du basket tricolore féminin, qui monte sur son huitième podium continental consécutif. Mais l'équipe de France, titrée en 2001 et 2009 à l'Euro, recule dans la hiérarchie après cinq médailles d'argent et n'a pas réussi son objectif de décrocher l'or, la faute à une défaite sur le fil face à la Belgique samedi en demi-finale (67-63).

"J'étais le premier à parler d'or, je le redirai demain. On était peut-être un petit peu trop gourmands, mais il faut mériter les choses, étape par étape. L'échec serait de ne pas avoir l'or et de ne rien avoir (pas de bronze)", a estimé le sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

Les Bleues écrivent tout de même l'une des plus longues présences sur le podium d'un Euro, non loin des neuf médailles de la Tchécoslovaquie dans les années 1950 et 1960, mais encore à distance des 22 finales de rang (et 21 sacres) de l'hégémonique URSS de 1950 à 1991. Les Françaises décrochent une nouvelle médaille de bronze, deux ans après celle obtenue aux Jeux olympiques de Tokyo.





