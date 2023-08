Coupe du monde de basket : comment expliquer l'échec des Bleus ?

Ils se rêvaient champions du monde. À l'arrivée, il s'agit peut-être de la plus grande désillusion du basket tricolore. L'équipe de France a été sèchement éliminée du Mondial en Indonésie le dimanche 27 août après seulement deux matchs, deux défaites face au Canada et à la Lettonie. Une énorme claque à moins d'un an des Jeux olympiques.

Personne n'avait vu venir ce fiasco. Les Français sont vice-champions olympiques et d'Europe, troisièmes des derniers Mondiaux. L'équipe de France ne rêvait que d'or. Cet excès de confiance fatal n'est d'ailleurs pas sans rappeler le crash des footballeurs en 2002. Elle terminera au mieux 17e, son pire résultat depuis 1936.

Nicolas Batum a bien eu du mal à digérer cet échec. "Quand on se prive de certains gars, dans des compétitions comme ça… On pouvait être champions du monde, on a déconné, certes, mais il y a une grosse remise en question de beaucoup de personnes", déplore le capitaine. "J'en ai rien à foutre de ce qui est politique ou je ne sais pas quoi, il nous faut la meilleure équipe de France. J'ai foiré ma dernière Coupe du monde et ça me fait vraiment chier", a-t-il déclaré devant les caméras de beIN Sports.

À travers ce coup de sang, il s'adresse tout d'abord à la fédération. Celle-ci a décidé, en raison de la guerre en Ukraine, que les joueurs sous contrat avec des clubs russes n'étaient pas sélectionnables. C'est notamment le cas de Thomas Heurtel. Mais, la règle était claire et connue de tous. En cause également, une préparation mal ficelée, un staff autour de l'inamovible Vincent Collet qui n'a pas su renouveler son discours et bien sûr l'absence de Victor Wembanyama, focalisé sur son arrivée en NBA. La nouvelle star des parquets a promis de disputer les JO à Paris. Mais il faudra aussi et surtout retrouver un collectif et une cohésion d'équipe dans les 11 prochains mois.

