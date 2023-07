LeBron James : son fils Bronny victime d'un arrêt cardiaque en plein entraînement

Un accident qui aurait pu tourner en drame. Alors qu'il s'entraînait avec son université de Los Angeles, Bronny James, le fils de la star des parquets LeBron James, a été admis en soins intensifs lundi 24 juillet après un arrêt cardiaque. Pris en charge rapidement, le jeune joueur de 18 ans s'en est sorti indemne, selon des informations diffusées par sa famille.

"Le personnel médical a pu traiter Bronny et l'emmener à l'hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n'est plus en soins intensifs", a fait savoir le porte-parole des James, repris par la presse, demandant de respecter "l'intimité de la famille James" et précisant que toute évolution de la situation serait relayée.

De leur côté, Lebron James et son épouse Savannah ont tenu à remercier chaleureusement les équipes médicales pour la prise en charge de leur fils, adressant "leurs plus sincères remerciements aux équipes médicales et sportives de l'USC", dans un message également cité par leur porte-parole. Scolarisé dans un lycée prisé de Los Angeles, spécialisé dans l'éducation des jeunes basketteurs, futurs professionnels, avant d'intégrer la University of Southern California, Bronny James ambitionnait d'embrasser une carrière professionnelle.

