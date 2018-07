publié le 27/11/2017 à 10:44

Il a très souvent été décrié mais Yannick Noah a réussi son pari. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a conduit ses joueurs vers la victoire. En finale, opposés à la Belgique, les Bleus n'ont pas cédé et se sont offert une dixième victoire dans cette compétition.



Seize ans après, le Saladier d'Argent revient donc en France. "Quand tu ne gagnes pas pendant 16 ans, tout le monde s'habitue à perdre. Ça m'a défoncé la gueule. Cette culture de la lose, c'est dur", déplore l'unique vainqueur français à Roland-Garros. Et de poursuivre : "Tu ne joues plus un match, tu ne joues plus contre un adversaire, tu joues contre des gens de ton équipe parfois. Quand tu vois les Belges arriver, ils sont légers alors que nous, on a un truc lourd".

Mais au terme de ce cinquième match décisif, remporté par Lucas Pouille, la légèreté est bien de retour dans le camp tricolore. "On a vécu une semaine de malade. Je n'ai jamais chialé autant, je n'ai jamais vu autant de larmes, autant de douleurs. Mais à la fin, quand tu vis ce truc-là, que tu gagnes, tu te dis que ça vaut la peine", conclut Yannick Noah.