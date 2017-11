publié le 25/11/2017 à 13:30

Les Français Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet affronteront Ruben Bemelmans et Joris de Loore lors du double de la finale de Coupe Davis ce samedi 25 novembre à 14 heures, heure française, à Villeneuve-d'Ascq, ont confirmé les capitaines des deux équipes qui s'affronteront.



"Les équipes de double de #FRABEL annoncées par les capitaines : @richardgasquet1 et @p2hugz opposés à Joris de Loore et Ruben Bemelmans", a tweeté la Fédération française de tennis. Les deux équipes annoncées jeudi lors du tirage au sort restent inchangées, alors que les deux équipes sont dos à dos (1-1).

Le capitaine français Yannick Noah et son homologue belge, Johan Van Herck, ont donc renoncé à aligner leur N.1 pour ce match capital. Respectivement, il s'agissait de Jo-Wilfried Tsonga (15e mondial) et de David Goffin (7e).

Coupe Davis 2017 : le tableau Crédit : Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD / AFP

Coupe Davis : les 10 derniers vainqueurs Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS / AFP