publié le 26/11/2017 à 20:40

Des larmes de joie, la fin d'une attente longue de 16 ans, Jo-Wilfried Tosnga et Richard Gasquet enfin sacrés. La France a décroché dimanche 26 novembre à Villeneuve-d'Ascq, dans le stade de foot de l'équipe de Lille, la 10e Coupe Davis de son histoire, la première depuis 2001.



En 2002, 2010 et 2014, les Bleus avaient échoué en finale face à la Russie, la Serbie et la Suisse. La Belgique n'avait pas de Novak Djokovic ni de Roger Federer dans ses rangs, mais David Goffin a remporté ses deux matches de simple et poussé Lucas Pouille à disputer un 5e match décisif. Le Français de 23 ans n'a pas tremblé. La France s'impose 3 points à 2.

Dans les minutes qui ont suivi ce dernier match, les images de liesse se sont succédées, dans les vestiaires puis sur le cours. "Terminer comme ça, à la maison avec un public comme ça et des centaines de milliers de gens devant leur TV...", lançait un Yannick Noah particulièrement ému, avant que ne retentisse la Marseillaise. Un vibrant moment à vivre et à revivre.