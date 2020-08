Coronavirus : des mesures drastiques pour le Tour de France

publié le 21/08/2020 à 22:36

À 8 jours du départ du Tour de France, les conditions très particulières qui vont le rythmer à cause de l’épidémie de coronavirus ont été définies.

Si deux cas de Covid sont déclarés en 7 jours dans une même équipe, que ça soit un coureur ou un membre de l’encadrement et toute la formation devra alors quitter la course. Quatre tests sont prévus pour les équipes : deux avant le départ, un ensuite à chaque journée de repos. Si par exemple, un coureur est contaminé, il sera isolé et quittera la course. Tous les cas contacts seront aussitôt testés. Le laboratoire mobile qui accompagnera l’épreuve est en mesure de faire 300 tests par jour et d’obtenir les résultats en deux heures.

Des bulles sanitaires de 30 personnes maximum devront être respectées et cela comprend les coureurs, les directeurs sportifs, les mécaniciens… 30 personnes en vase clos, en contact avec le moins de personnes possibles. Tous les jours, chaque médecin des 22 formations devra questionner l’ensemble de sa délégation.

Des formulaires seront à remplir, à la fois le matin et le soir après l’étape, ils seront décortiqués par les médecins de la cellule Covid de l’organisation. Principe de précaution poussé à l’extrême, une personne avec des symptômes pour être exclue du Tour même avant les éventuels résultats positifs du test.

Le sentiment qui règle dans les équipes est l’inquiétude. L’équipe AG2R La Mondiale a déclaré un cas positif aujourd’hui. C’est donc un week-end sous tension car se déroulent les championnats de France dans le Morbihan et la réunion de toutes les équipes risque de favoriser les chaînes de contamination.