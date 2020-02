Formule 1 : les Français dans le rythme à Barcelone

Esteban Ocon, Romain Grosjean et Pierre Gasly en 2020

27/02/2020

Alors que les essais de pré-saison de Formule 1, débutés la semaine passée, s’achèvent vendredi 28 février sur le circuit de Barcelone, l’optimisme est de mise dans le camp bleu-blanc-rouge, fortement représenté cette année dans le paddock puisque la France, est avec la Grande Bretagne, le seul pays à compter trois pilotes au départ de la saison 2020.

Le plus capé, Romain Grosjean, 33 ans, pilote Haas (164 Grands Prix, 10 podiums) a énormément travaillé sur les pneus et l’aérodynamique de la VF20 qui semble, à première vue, plus fiable que la monoplace de l’an passé qui avait causé bien des soucis à l’écurie américaine.

"Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses, estime-t-il. Nous n'avons pas envisagé d'aller vite, nous avons travaillé davantage pour améliorer notre compréhension de la voiture et obtenir différentes pièces et voir ce qu'elles font".

Pierre Gasly, qui entame à 24 ans sa troisième saison complète en Formule 1, s’est de son côté familiarisé avec son Alpha Tauri à moteur Honda. "La voiture a du potentiel, elle semble fiable mais nous devons en savoir encore plus pour être aussi efficaces que possible avant le premier Grand Prix le 15 mars à Melbourne", a indiqué le Normand.

Quant à Esteban Ocon, 23 ans, qui arrive chez Renault après une année sans volant, il explique être à l’aise avec sa nouvelle monoplace. "Je me sens compétitif. Les tests ne sont qu’une étape de plus pour affiner notre préparation en vue de Melbourne. On a encore beaucoup de travail sur la voiture mais je suis globalement optimiste".

Même si les chances de podium pour la saison à venir semblent utopiques, les trois Français, à l’image de Pierre Gasly, 2e au Brésil l’an passé, espèrent jouer leur carte à fond face aux pilotes des trois écuries phares du plateau que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull. Rappelons que la dernière victoire d’un Français en Formule 1 remonte au 19 mai 1996. Ce jour-là, Olivier Panis avait remporté le Grand Prix de Monaco sur sa Ligier.