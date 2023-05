Basket : pourquoi le tirage au sort du Français Wembanyama est inédit pour la NBA

Le joueur de Boulogne-Levallois, âgé de 19 ans, doit jouer en NBA, le très prestigieux championnat américain, dans les prochains mois. Ce 16 mai, dans la nuit, la première étape de son histoire américaine va se jouer et l'enjeu est immense pour le joueur français.

À l'issue d'un tirage au sort, on va connaître l'équipe NBA qui aura le privilège de choisir, en premier, parmi les meilleurs jeunes joueurs du monde entier. Ce système est un principe mis en place par la NBA depuis sa création en 1947. Les équipes les plus faibles de la saison ont ainsi la primeur des choix pour recruter. Cela permet d'équilibrer les effectifs et les niveaux des formations pour la saison.

Comme les experts NBA, les bookmakers aussi, donnent Victor Wembanyama n°1 dans quelques semaines. Il y a donc de très fortes chances pour que l'on ait, dès la nuit prochaine, une idée de sa future destination. Trois équipes se dégagent déjà au niveau des statistiques : San Antonio, Detroit et Houston.

Un enjeu considérable pour le Français et la NBA

L'enjeu est immense outre-Atlantique, car Victor Wembanyama affole la planète basket depuis quelques saisons. Du haut de ses 2m21, il dribble, saute, tire à 3 points comme un joueur d'1m80. Lebron James, la star des Lakers de Los Angeles, l'a même qualifié "d'extra-terrestre".

S'il était choisi en première position, cela serait inédit pour un basketteur français. Mais également inédit dans l'histoire du championnat, la NBA diffuse les matchs de Boulogne-Levallois depuis sept mois, afin de faire découvrir "Wemby" aux fans américains.

Les spécialistes de la balle orange, outre-Atlantique, considère même que le club NBA qui recrutera Wembanyama verra sa valeur augmenter d'au-moins 400 millions d'euros. Un enjeu donc aussi sportif qu'économique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info