NBA : pourquoi Michael Jordan est le meilleur joueur de basket de l'Histoire

Le sujet du jour. "MJ", "Air Jordan", "His Airness"… Autant de surnoms pour un homme qui a marqué l’histoire du basket et celle du sport en général. Monsieur Michael Jordan, c’est un palmarès XXL, comme son talent : six titres NBA, six fois MVP (meilleur joueur) des finales, 10 fois meilleur marqueur du championnat américain, deux fois champion olympique. Michael Jordan est le seul capable de faire ce qu’il fait. Il a propulsé la NBA dans une autre dimension. Il a popularisé le basket, comme aucun autre auparavant.

Il est né le 17 février 1963 à Brooklyn. Fils de Deloris (née Peoples) et de James Jordan, il a grandi à Wilmington (Caroline du Nord) dans une fratrie de cinq. Michael Jeffrey Jordan a touché au football américain, au baseball et au basket. En 1984, il est drafté en 3e position. Il va mettre sept ans avant de conquérir son premier titre.

Michael était un peu seul au départ dans la franchise des Chicago Bulls. Les "bad boys" des Pistons de Detroit lui ont mis des bâtons dans les roues en playoffs plusieurs fois. Après, il remportera six titres en huit ans avec une courte retraite au milieu. Entre 1991 et 1993, Michael Jordan est quasi intouchable.

Pourquoi on en parle ? Pourquoi est-il unique ? Comment a-t-il révolutionné le business du basket. Est-il le meilleur joueur de basket de tous les temps ?



Analyse. "On regarde un personnage par rapport à ce qu’il représente au-delà du sport. Je pense qu’il y a Pelé pour le football… Pour le basket, il y a Michael Jordan. Et au niveau français, il y a Tony Parker. Après on peut toujours, on me dire ‘Oui mais lui est meilleur ceci cela mais, dans l’absolu Michael Jordan, c’est the best, number one forever", explique Armel Le Bescond, journaliste et ancien reporter de Mondial Basket.



"Sa vie est un roman. Jordan, c'est le même niveau que Pelé ou Mohamed Ali. Le grand trio s'arrête là. Ces trois là sont devenus des mythes de leur vivant. Jordan occupe la première place dans l'histoire de la NBA", estime George Eddy, le commentateur historique du basket en France.



"Il est iconique, il a révolutionné son sport", déclare Nicolas Georgereau, journaliste à RTL.



