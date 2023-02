VIDÉO - Une entraîneuse de basket se fait passer pour une fille de 13 ans lors d'un tournoi

Dans le district scolaire de Portsmouth, un match de basket entre adolescentes a connu une situation insolite. L'une des joueuses de l'équipe de Churchland, âgée de 13 ans, ne pouvait pas être présente ce jour-là. L'entraîneuse adjointe de l'équipe, Arlisha Boykins, âgée de 22 ans, a alors décidé de se faire passer pour la jeune absente en enfilant le maillot et en participant au match.

Dans des vidéos de la rencontre, on voit la coach effectuer plusieurs contre et mettre plusieurs paniers assez spectaculaires pour une rencontre de ce type. Mais la supercherie n'a pas duré. L'école dont l'équipe fait partie a été mise au courant et a licencié l'entraîneuse adjointe ainsi que l'entraîneur principal qui aurait encouragé l'imposture, rapporte CNEWS.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les parents de la jeune fille dont l'identité a été usurpée envisagent de la changer d'école pour la prochaine année scolaire. Ils attendent des excuses de la part de l'établissement scolaire et de la part de l'entraîneuse.

