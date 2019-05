publié le 11/05/2019 à 10:13

Trois nouvelles plaintes en l'espace d'une dizaine de jours et une colère. Un entraîneur de basket bénévole de Bouchemaine (Maine-et-Loire) qui s'occupait des enfants a été placé en détention provisoire il y a 2 mois et demi, après 12 plaintes d'enfants qui l'accusent d'agressions sexuelles.



Le maire et les habitants de cette commune située près d'Angers sont en colère. Car cet homme de 43 ans avait déjà été condamné à Lorient (Morbihan) en 2005 pour des faits similaires.

Fin février dernier, deux adolescents de 13 et 14 ans portent plainte pour agression sexuelle contre leur entraîneur de basket à Bouchemaine. Les faits remontent à une semaine pour le premier et il y a un an pour l’autre. Depuis, le dossier s’est considérablement alourdi avec 10 nouvelles plaintes contre cet homme.

"On est dans le cadre d’agressions sexuelles, dont il a indiqué pour ce qui concerne les premiers qu’il ne s’en rappelait pas", déclare au micro de RTL Philippe Gambert, le procureur de la république d’Angers.

Un casier judiciaire effacé

Sa mémoire s’est effacée comme ses antécédents sur son casier judiciaire où l’on ne trouve plus aucune trace de cette peine de six mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles lorsqu’il était surveillant de lycée à Pontivy (Morbihan).



Ce n’est pas la seule curiosité dans ce dossier. En effet, malgré sa condamnation, l’entraîneur de basket a continué de travailler, le plus souvent au contact des enfants, dans le Maine-et-Loire. Il a même décroché en 2014 un contrat d’animateur jeunesse à Bouchemaine.



Véronique Maillet, le maire de la ville, ne pouvait alors rien savoir de son passé judiciaire. "La commission départementale de la cohésion sociale qui avait blacklisté cet homme pour des faits similaires avait décidé trois mois plus tard de l’autoriser à nouveau à travailler avec des enfants. C’est absolument inadmissible, finalement on a aucun garde-fou", regrette-t-elle.



Dans un courrier adressé notamment au ministre de la justice, le maire de Bouchemaine demande que ces condamnations pour agressions sexuelles sur mineur deviennent à l’avenir, indélébiles.