publié le 30/11/2020 à 19:52

Le pilote français de Formule 1 Romain Grosjean a frôlé la mort dimanche 29 novembre lors du Grand Prix de Bahreïn, s'extirpant des flammes provoquées par l'accident de sa voiture au bout de trente longues secondes. "J'ai d'abord ressenti de la stupéfaction", raconte le professeur Gérard Saillant président de la commission médicale de la Fédération internationale de l'Automobile, invité de RTL Soir.

"On n'avait pas vu d’incendies comme celui-là depuis des dizaines d’années. Ensuite est arrivée la terreur, car on sait que la durée de vie dans un incendie comme celui-là est très limitée si on n’en sort pas très vite, et enfin un soulagement extraordinaire au bout de 30 secondes quand on voit l’ombre de Romain sortir de ces flammes".



S'il admet que Romain Grosjean est bien "un miraculé", il souligne que ce miracle est rendu possible par les innovations technologiques mises au point en F1, surtout dans le domaine de la sécurité. ""Il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de moyens, beaucoup de protections. Il faut aider le miracle", relativise-t-il.

Le halo lui a sauvé la vie

Le rôle du halo de protection a été particulièrement déterminant : "Ce halo a été réfléchi après l'accident (mortel, ndlr) de Jules Bianchi en 2014 et mis en place à partir de 2017. Sans lui, on pleurerait Romain aujourd'hui." Le pilote français était pourtant un des leaders de la fronde anti-halo lorsqu'il a été imposé, mais dimanche, il a remercié son existence dans une vidéo postée depuis son lit d'hôpital.

Gérard Saillant explique aussi que cet accident sera analysé pour pouvoir concevoir de nouvelles améliorations. "Dans chaque voiture, il y a une sorte de boîte noire, il y a des caméras à 1000 images par seconde, tout va être décortiqué".

Quant à l'état de santé de Romain Grosjean, "il va bien" et ne souffre que de brûlures superficielles. Selon Gérard Saillant, "il n'a qu'une hâte, être de nouveau sur le circuit, peut-être pas la semaine prochaine mais dans quinze jours".