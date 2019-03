publié le 18/03/2019 à 14:09

Dimanche 19 juin 2016, sur le podium des 24 Heures du Mans, Frédéric Sausset remportait la plus belle de toutes les victoires. Celle du dépassement de soi, du défi, du pari fou qu’un jour un pilote amputé de ses bras et de ses jambes puisse participer et surtout finir la plus prestigieuse course automobile du monde.



Fort de cette expérience unique, de cet exploit salué sur toute la planète sport et handisport, Le Français de 50 ans s’est alors lancé un autre défi : celui d’engager aux 24 Heures du Mans 2020 un équipage avec 100% de pilotes handicapés. Cela fait donc plus de deux ans qu’il travaille sur cet objectif, deux ans qu’il a recruté ses trois pilotes.

Après une année d'entraînement puis une première saison en VdeV Series couronnée de trois podiums, le Sausset Racing Team (SRT41) va désormais évoluer en Ultimate Cup Series, un championnat européen des circuits qui débute ce vendredi 22 mars à Estoril, au Portugal.

Engranger de l’expérience

Frédéric Sausset de dos Crédit : Pascal Aunay

"Cette nouvelle étape marque une évolution logique dans notre programme pour continuer à engranger de l’expérience avant notre grand défi de 2020 qui sera d’être au départ des 24 heures", explique Frédéric Sausset, qui a désormais la casquette de team manager et qui explique avec humour "avoir des fourmis dans les jambes de ne plus courir".



Les trois pilotes qu’il dirige désormais ont tous été handicapés après des accidents. Il s'agit du Français Snoussi Ben Moussa, amputé de la main gauche, et de deux paraplégiques, le Belge Nigel Bailly et le Japonais Takuma Aoki.

"C’est sûr, ça me manque de ne plus être au volant, reprend Frédéric Sausset. Mais c’est tellement passionnant de mener à bien ce challenge, d’autant qu’il y a un avant et un après juin 2016. J’ai ouvert une voie et grâce à cela le regard des autres a changé. Les autres teams nous considèrent désormais comme des pilotes et ne nous regardent plus comme des bêtes curieuses, et les partenaires sont moins frileux. Il faut dire qu’aujourd’hui, beaucoup de monde surfent sur 'l’effet mode' du sportif handicapé. Tant mieux, on en profite".



Dès la fin de semaine, la Ligier JSP3 du SRT41 et ses trois pilotes s’engagent donc pour sept week-end de courses : trois en France (Dijon, Magny-Cours et Castellet) et quatre à l'étranger (Estoril au Portugal, Slovakia Ring en Slovaquie, Mugello en Italie et Valence en Espagne). "Le monde de l'Endurance aura les yeux rivés sur nous. À nous de ne pas les décevoir si l’on veut être au Mans en 2020 pour ce qui sera une première mondiale".