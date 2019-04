Alpine Europa Cup : la nouvelle saison débute à Nogaro

publié le 18/04/2019 à 12:11

Commercialisée en mars 2018, plus de 60 ans après sa création et plus de 20 ans après sa disparition en 1995, l'Alpine A110 seconde génération continue de surfer sur son incroyable succès puisque le cap des 5.000 unités produites vient d’être récemment franchi à l’usine de Dieppe.



Mais mieux que cela, la nouvelle Alpine, a, en ce début d'année 2019, vendu plus d’A110 que Porsche. C’est donc sur ce succès que s’ouvre la deuxième saison de l'Alpine Europa Cup, qui débute en ce week-end de Pâques sur le tracé du circuit Paul Armagnac de Nogaro, dans le Gers.

Comme l’an passé, six manches sont au programme cette année. Après Nogaro, les concurrents iront rouler sur les circuits d’Hockenheim (Allemagne), Spa (Belgique), Silverstone (Grande Bretagne), Barcelone (Espagne) et pour finir en France, au Castellet, le 13 octobre.

Pierre Sancine´na vainqueur de la 1re e´dition Crédit : Alpine

20 voitures composeront la grille de départ, où ne figurera pas le premier champion de l’Alpine Europa Cup. Le Normand Pierre Sancinéna est en effet monté en grade et participe désormais au championnat européen GT4 European Series, là aussi sur Alpine.



Plusieurs pilotes visent déjà la succession, notamment l’expérimenté Mike Parisy ou encore Vincent Beltoise. Mais il faudra également surveiller Nicolas Milan, prêt à prendre sa revanche après avoir terminé à un point du sacre l’an dernier.

Mike Parisy sur le circuit de Nogaro en avril 2019 Crédit : Alpine

Enfin, comme lors de chaque épreuve et comme l’an passé, l’une des Alpine A110 Cup dotée d’un moteur boosté à 270 cv sera réservée à un VIP. Pour la course de Nogaro, c’est le journaliste Julien Fébreau, voix de la Formule 1 en France, qui se mettra au volant de l’A110 numéro... 110.