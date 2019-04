publié le 17/04/2019 à 11:33

Fabien Barthez repart pour une saison sur les circuits. Au volant d’une Mercedes AMG du Team AKKA-ASP, L’ancien gardien de l’équipe de France de football championne du monde en 1998 sera l’un des nombreux pilotes engagés dans le championnat de France GT4, qui comporte six manches, la première en ce week-end des 20, 21 et 22 avril.



Le "divin chauve", 47 ans, s'est depuis plusieurs années reconverti en pilote automobile. Après avoir débuté en Porsche Carrera Cup en 2008, le natif de Lavelanet (Ariège) a été sacré champion de France des circuits en 2013 sur Ferrari avant de s’engager sur les 24 Heures du Mans en 2014 et 2016. "Mon objectif principal est toujours de me faire plaisir au volant", explique celui qui aura Aurélien Panis, le fils d’Olivier, comme équipier sur la Mercedes AMG GT4 numéro 16.

Dans ce championnat où une cinquantaine de voitures vont s’affronter, Alpine arrive en force puisqu’elle est la marque la plus représentée avec douze A110 GT4 présentes sur la grille à Nogaro. L’heure est désormais à la conquête d’un premier titre national pour la marque française, avec notamment Pierre-Alexandre Jean, vainqueur de la GT4 International Cup en novembre dernier à seulement 17 ans, mais aussi Nicolas Prost qui, depuis quelques années, s’est fait un prénom, dans les traces de son illustre papa.

Fils de

Anthony Beltoise, le fils d’une autre ancienne gloire du sport automobile Française, Jean-Pierre, sera quant à lui au volant d’une Audi R8, comme Olivier Pernaut, grand habitué des circuits qui aura certainement les encouragements de son père Jean-Pierre, qui en plus de présenter le journal télévisé est un grand amateur de sport automobile.



BMW, avec sa M4, Porsche, avec sa 718 Cayman, ou encore Ginetta, avec sa G55, sont les autres marques représentées au départ de ce championnat dont le coup d’envoi est donnée sur le circuit Paul-Armagnac. Le départ de la première course sera donné dimanche 21 avril à 15h55, celui de la deuxième lundi 22 avril à 14h00.