24 heures du Mans : un équipage de pilotes handicapés au départ

C’est un nouveau défi pour Frédéric Sausset, une nouvelle manière aussi de dire à tous que rien n’est impossible. C’est d’ailleurs la devise de cet homme quadri amputé qui, en juin 2016 avait réalisé un exploit encore jamais égalé en participant mais surtout en franchissant le drapeau à damier des 24 heures du Mans.

Son rêve réalisé, il lui semblait nécessaire et utile de se lancer, début 2018, un nouveau défi, celui d’accompagner des pilotes issus du handicap au plus haut niveau international de pilotage en intégrant La Filière Frédéric Sausset dont l’ultime but est de participer à la plus mythique et difficile course automobile au Monde, les 24 Heures du Mans.

C’est donc chose faite en ce mois d’août 2021 avec deux pilotes en situation de handicap, le Belge Nigel Bailly et le Japonais Takuma Aoki. "Cette première mondiale aurait dû se dérouler l’an passé, mais la pandémie a retardé cette échéance. Être au départ, grâce à l’invitation des organisateurs qui nous ont inscrits dans la catégorie Innovative Car est donc une grande satisfaction", explique Frédéric Sausset



C’est sur une Oreca à moteur Gibson développant 650 cv que les deux pilotes paraplégiques vont participer à cette 89e édition, épaulés par deux pilotes chevronnés, Matthieu Lahaye et Pierre Sancinéna. Le bolide a été équipé pour pouvoir être piloté par Takuma Aoki et Nigel Bailly qui devront, contrairement aux autres concurrents, rentrer la voiture dans le stand pour procéder aux changements de pilotes.



L'Oreca du Team SRT lors de la journée test le 15 août 2021 Crédit : Pascal Aunai - SRT

"Ce projet c’est un long et difficile parcours mais j’y tiens plus que tout. J’ai ouvert une brèche en 2016, j’en ouvre une deuxième avec cet équipage qui va prouver que le sport auto est un sport qui permet aux pilotes en situation de handicap de se battre contre des pilotes valides", confie le pilote.

"C’est un rêve d’être ici", explique Nigel Bailly paraplégique depuis un accident de motocross à l'âge de 14 ans et qui va devenir le 105e pilote belge à prendre le départ des 24 Heures du Mans. "On n'a pas la prétention de faire un résultat, l’objectif est de finir la course", estime-t-il.

"J’ai fait le Dakar en 2009, roulé sur circuit en GT Asia mais Le Mans c’est le graal", ajoute Takuma Aoki, ancien pilote Honda de MotoGP contraint d'arrêter la moto après un accident en 1998. Mais le message le plus important est de montrer au monde entier que le handicap n’empêche pas de réaliser ses rêves". Le départ de la 89e édition des 24 heures du Mans sera donné samedi 21 août à 16h.