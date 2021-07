24 Heures du Mans : Peugeot dévoile son prototype 9X8 Hypercar

Elle sera sans doute l’héritière de la 905 Peaugeot qui s’était imposée au 24 Heures du Mans en 1992 et 1993, où de la 908 victorieuse en 2009. Elle, c’est la 9X8, la voiture de compétition de toute nouvelle génération appelée à débuter en 2022 dans le championnat du monde d’endurance FIA.



Hyper-efficiente, propulsée par une motorisation hybride et dotée d’une transmission intégrale, cette Peugeot 9X8 est dans la lignée de ses illustres devancières alliant sportivité ultime, savoir-faire technologique transférable sur les modèles de série, efficience et excellence stylistique.

"Il y a des voitures où on se dit : 'Ah, celle-ci, elle est belle de trois quart avant, celle-là de côté, cette autre de face, celle-là de l’arrière. J’ai tourné autour de la 9X8 et elle est vraiment belle de partout", s'enthousiasme Loïc Duval.

J’ai été surpris par l’absence de l’aileron arrière Kevin Magnussen

Le pilote français, vainqueur des 24 Heures du Mans et champion du monde d’endurance en 2013 avec Audi, sera sur l’une des deux 9X8 engagées sur le prochain championnat du monde avec deux anciens pilotes de Formule 1, son compatriote Jean-Éric Vergne et le Danois Kevin Magnussen.

Ce dernier, équipier de Romain Grosjean l’an passé chez Haas, a d’ailleurs déclaré en découvrant la voiture : "On n’a jamais vu cela. C’est vraiment le futur de la voiture de course. C’est la première fois que l’on conçoit une voiture de course à ce niveau de design. J’ai été surpris par l’absence de l’aileron arrière. C’est une nouvelle ère".

Pourquoi 9X8 ?

Cette Hypercar, Peugeot l’a donc nommée 9X8. Le 9 caractérise les véhicules de compétition extrêmes de la marque, tels que les 905 et 908, deux machines iconiques du constructeur. Le X évoque les technologies de la traction intégrale (quatre roues motrices) et de l’hybridation.

Quant au 8, c’est le chiffre qui ponctue toutes les appellations contemporaines de Peugeot : 208 et 2008, 308, 3008, 5008 et bien sûr la 508, tout récemment passée entre les mains de la même équipe d’ingénieurs et de designers que l’Hypercar, pour devenir le premier modèle à porter le label Peugeot Sport Engineered.