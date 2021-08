24 heures du Mans : deux équipages 100% féminin au départ

De gauche à droite : Beitske Visser, Tatiana Calderon et Sophia Flörsch

Si elles étaient absentes au départ de la 1ère édition en 1923, les femmes pilotes ont souvent animé les 24 Heures du Mans, la palme revenant à la parisienne Odette Siko qui en 1930 fut la première féminine à participer à l'épreuve en terminant 7e sur sa Bugatti Type 40 avant, deux ans plus tard, de terminer 4e au volant d’une Alfa Romeo 6C. Cet exploit inscrit dans les archives de la plus célèbre course du monde est à ce jour le meilleur résultat d’une femme au classement général.

Un résultat qu’espèrent égaler ou battre les six pilotes féminines engagées sur cette 89e édition. Le premier trio est engagé en catégorie LMP2, l’autre en LMGTE. En LMP2, l’Oreca à moteur Gibson du Richard Mille Racing Team a déjà démontré de belles choses lors de la journée test du dimanche 15 août 2021, obtenant le 23e chrono.

Le prototype de 650 cv, déjà au départ l’an passé, est piloté par la Néerlandaise Beitske Visser, 26 ans, l’Allemande Sophia Flörsch 20 ans et la Colombienne Tatiana Calderón, 28 ans, pilote d’essais Alfa Romeo en F1.



Toutes trois formées à l’école de la monoplace, elles avaient déjà, l’an passé, montré leur énorme potentiel en terminant 13e de l’épreuve (9e position de la catégorie LMP2), démontrant qu’elles ne nourrissaient aucun complexe face aux ténors de l’endurance.



de gauche à droite : Michelle Gatting, Sarah Bovy et Rahel Frey Crédit : Team Iron Dames

L’autre équipe, c’est le trio du team Iron Lynx engagé sur une Ferrari 488 GTE. Là aussi, les trois pilotes, la Suisse Rahel Frey, 35 ans, la Danoise Michelle Gatting 27 ans et la Belge Sarah Bovy 32 ans, ont une sérieuse expérience du circuit. L’an passé, Rahel et Michelle s’étaient classées 34e au général. Cette année pour la troisième participation consécutive du team, elles sont rejointes par Sarah, qui a débuté sa carrière de pilote sous la coupe de l’ancien pilote de Formule 1, le Belge Thierry Boutsen.

Depuis 1923, sur les 4.298 équipages qui ont pris le départ, 64 femmes de 15 nationalités différentes ont pris le départ des 24 Heures du Mans, dont 26 équipages 100% féminins. Le nombre record de femmes au départ s'élève à 10 femmes, en 1935. C’est à ce jour la Mancelle Annie-Charlotte Verney qui détient le nombre record de participations avec dix départs pour huit arrivées, principalement avec Porsche. Le départ de la 89e édition des 24 heures du mans sera donné samedi 21 août à 16h.