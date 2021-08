24 heures du Mans : Qu’est-ce qu’une Hypercar ?

2021 sera dans quelques années celle à surligner en rouge en matière de courses automobiles d’endurance. En effet, l’épreuve phare des 24 heures du Mans entre en ce mois d’août 2021 dans une nouvelle ère avec l’arrivée de la catégorie Hypercar, des bolides racés provenant de constructeurs ou d’équipes privées, des voitures à budget maitrisé dont l’esthétique rappelle les marques qui les engagent.

Cinq voitures sont engagées cette année dans cette catégorie. C’est le cas de Toyota qui aligne deux GR010, un bolide de 680ch à énergie thermique et électrique qui va inspirer le futur modèle de route de la marque nippone, qui aura le nom de GR Super Sport, et qui s’annonce comme la concurrente de la Mercedes-AMG One et de l’Aston Martin Valkyrie.



La Glickenhaus 007 LMH lors de la journée test des 24heures du mans 2021 Crédit : ACO

Deux autres Hypercar seront cette année au départ de la classique mancelle grâce à Glickenhaus. La marque américaine arrive en Sarthe avec la 007 LMH, une Hypercar non-hybride équipée d’un moteur V8 biturbo de 3,5 litres qui, ce dimanche 15 août a montré de belles choses en terminant avec le meilleur chrono de la journée test.

Enfin Alpine disputera les 24 heures du Mans avec un prototype légèrement retravaillé qui a obtenu une dérogation pour concourir dans cette catégorie. La marque Française devrait aussi rapidement annoncer la construction d’une nouvelle voiture inspirée de l’A110.



La catégorie Hypercar c’est aussi l’assurance du retour des grands constructeurs au Mans, comme Peugeot qui reviendra en 2022 avec la 9X8 confiée à des pilotes prestigieux comme Jean-Eric Vergne et Kévin Magnussen, tous deux issus de la Formule 1.



Audi vainqueur à 13 reprises des 24 Heures du Mans mais absent depuis 2016, a aussi annoncé son retour en 2023 comme Porsche, BMW, Cadillac et Ferrari, la Scuderia n’ayant plus été officiellement engagée depuis 1973.

Pour célébrer ce retour annoncé, c’est John Elkann, président par intérim de Ferrari, qui donnera le coup d’envoi des 24 Heures du Mans 2021 ce samedi 21 août à 16h.