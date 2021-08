On joue avec François Feldman !

Lecture - 1h06

François Feldman nous a rejoint dans l'émission ce matin. Nous lui avons parlé du succès de sa chanson « Joue pas » en 1989. François Feldman et Joniece Jamison, font à nouveau équipe, un album de duo à découvrir à la rentrée « L'origine » et dès maintenant un nouveau titre « Ressuscité », disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Virginie Guilhaume et Éric Jean-Jean accueillent les auditeurs dans la bonne humeur ! Attention, chaque quiz portera sur une année bien précise ! Alors, révisez vos classiques : événements marquants, tubes de l'époque, films cultes !

Pour jouer :

Tel : 32 10 pour vous inscrire (50 cts la minute) ou envoyez « QUIZ » par SMS au 74900 (75 cts par SMS - 4 sms maximum).